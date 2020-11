Marşurile pentru libertăţi în Franţa: 62 de poliţişti şi jandarmi răniţi, anunţă Ministerul de Interne Cel putin 60 de politisti si jandarmi au fost raniti si 81 de persoane au fost retinute sambata in Franta, in cadrul manifestatiilor impotriva unui proiect de lege privind securitatea si a violentelor fortelor de ordine, conform unui bilant al Ministerului de Interne, relateaza AFP.



Ministerul de Interne a precizat ca 62 de membri ai fortelor de ordine au fost raniti - 23 la Paris si 39 in alte orase.



In mai multe videouri difuzate pe retelele de socializare se vedeau politisti loviti de manifestanti.



