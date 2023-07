Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia ACCEPT organizeaza, sambata, marsul Bucharest Pride 2023, eveniment al comunitatii LGBTQIA+, iar in acelasi timp Organizatia Noua Dreapta anunta o contramanifestatie - un „mars pentru normalitate”, „pentru familia naturala, intemeiata pe casatoria dintre un barbat si o femeie".

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” anunta desfasurarea unui nou miting national al lucratorilor din Sanatate, miercuri, incepand cu ora 11:00, in Piata Victoriei din Bucuresti. La protest sunt asteptati sa ia parte peste 5.000 de angajati din Sanatate. Revendicarile sustinute de protestatari au ca scop…

- Patru azile din București, din sectorul 1,4 și 6, au fost inchise in urma controalelor demarate luni, de echipe mixte de inspectori de la toate instituțiile cu atribuții. Conform unui raport preliminar, este vorba despre nereguli majore legate de igiena și ingrijirea batranilor din aceste centre. Unul…

- Furtunile de cod rosu si portocaliu au facut ravagii in Bucuresti si mai multe zone din tara, noaptea trecuta. Vijeliile au inundat strazi și mai multe gospodarii. Copacii doborați de vantul puternic au avariat mai multe mașini. Un numar de 13 autoturisme in care se aflau 26 de adulti si 10 copii au…

- Statele din Europa Centrala și de Est lanseaza programe de austeritate pentru a reduce deficitele bugetare, intr-o perioada in care inflația persista, dobanzile sunt foarte mari, iar relansarea economica se lasa așteptata. O analiza a modului in care guvernele din regiune au abordat problema deficitului…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost condamnat definitiv, vineri, la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de coruptie legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 2 milioane de euro. Initial, Vladescu…

- Primarul localitații Corbeanca, de langa București, Anton Valeriu, care este vizat de o ancheta anticorupție in legatura cu retrocedarea unor terenuri, a fost reținut in urma audierilor care au avut loc joi. Procurorii DNA susțin ca prejudiciul calculat in acest caz este de peste 1,4 milioane de euro.…

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…