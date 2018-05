Stiri pe aceeasi tema

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului.Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in…

- Un protest fata de coalitia de guvernare este anuntat sambata seara in Piata Victoriei din Bucuresti, unde mii de oameni si-au anuntat deja prezenta pe pagina de Facebook a evenimentului. Manifestatii asemanatoare sunt programate si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si…

- Sindicalistii din cadrul Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane si cei din Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania anunta ca picheteaza, vineri, de la ora 10.00, Ministerul Transporturilor de unde vor pleca in mars catre sediul Guvernului. Sindicalistii cer…

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare a…

- Un protest fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook, pe 12 mai, in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul „Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile din campania electorala si critica modul de guvernare al coalitiei, care…

- Un protest de amploare fata de coalitia de guvernare PSD-ALDE este anuntat pe Facebook in 12 mai in Piata Victoriei din Bucuresti, sub sloganul "Vrem Europa, nu dictatura!”. Organizatorii acuza ca PSD-ALDE nu si-au respectat promisiunile facute in campania electorala si critica modul de guvernare…