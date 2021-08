Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorul marsului Bucharest Pride a fost amendat sambata cu 7.000 de lei, informeaza Jandarmeria Capitalei. "Ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim de 500 de participanti, organizatorului marsului Bucharest Pride i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala…

- Mii de persoane au participat sambata seara la Marsul Bucharest Pride 2021, pe traseul Calea Victoriei - Piata Universitatii. La eveniment au luat parte numerosi tineri, tinand in maini baloane si stegulete in culorile curcubeului. Participantii au fost indemnati de catre organizatori sa poarte masti,…

- Cateva mii de persoane participa sambata la marșul Bucharest Pride, deși legea permite maximum 500 de persoane. Manifestantii au pornit in mars, pe Calea Victoriei pana in Piata Universitatii. Finalul marsulului Bucharest Pride in Piata Universitatii este programat pentru ora 20:30. The post (FOTO-VIDEO)…

- In ziua de 14 august a.c., intre orele 17.00 – 20.30, se va desfasura adunarea publica „Marșul Bucharest Pride”. Programul Bucharest Pride -intre orele 17.00-18.00, adunarea participanților se va face individual pe trotuarele adiacente de pe Calea Victoriei (stanga și dreapta) catre segmentul cuprins…

- LIVE VIDEO| Marșul „Bucharest Pride”. Sute de persoane, adunate la manifestația comunitații LGBT din Capitala La aceasta ora are loc in Capitala, marșul „Bucharest Pride”, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului…

- Marsul Bucharest Pride se va desfasura, sambata seara, pe Calea Victoriei din Bucuresti, pana in Piata Universitatii, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului de participanti, facand apel la organizatori…