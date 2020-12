Marsh Risk Monitor: Agricultura românească ar putea scădea cu 15% în 2020 6 din 10 romani s-ar vaccina impotriva noului coronavirus daca vaccinul ar fi disponibil, ceea ce plaseaza Romania printre ultimele țari in privința acceptarii vaccinului, potrivit Ipsos. Un studiu recent realizat de Ipsos in randul a peste 20.000 de adulți din 28 de țari indica faptul ca, la nivel global, 3 din 4 adulți (74%) s-ar vaccina anti-COVID daca vaccinul ar fi disponibil. Cel mai mare nivel de acceptare este in China, unde aproape toate persoanele intervievate (97%) au declarat ca sunt de acord cu vaccinarea. In afara de China, țarile care au inregistrat cea mai mare deschidere catre… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre subiectele zilei este vaccinare anticoronvirus. Mare parte dintre romani sunt sceptici in privința eficienței vaccinului. Alții sunt speriați de posibilele efecte adverse. Tu ești de acord cu vaccinarea anticoronavirus? Voteaza pe link-ul de mai jos! Precizam ca puteți vota o singura data.…

- Unul dintre subiectele zilei este vaccinare anticoronvirus. Mare parte dintre romani sunt sceptici in privința eficienței vaccinului. Alții sunt speriați de posibilele efecte adverse. Tu ești de acord cu vaccinarea anticoronavirus? Voteaza pe link-ul de mai jos! Precizam ca puteți vota o singura data.…

- Romania a emis, prin sistemul RAPEX, patru alerte de masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, și recomanda retragerea acestora de la vanzare, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), potrivit Agerpres."Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Valoarea adaugata bruta a agriculturii, ce cuprinde si silvicultura si pescuitul, in economie, va scadea cu 21,2% in 2020, inregistrand cea mai mare scadere din 2015 incoace, conform prognozei preliminare de toamna intocmita de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, anunța tvr . In 2018, cel mai…

- De la 1 iulie anul curent, cand a inceput sezonul agricol 2020/2021, si pana la data de 8 noiembrie 2020, Romania a exportat o cantitate de 1,065 milioane tone de grau moale, insa in aceeasi perioada a importat 16.135 tone de grau, arata datele oficiale publicate luni de Comisia Europeana. …

- Romania, printre ultimele tari in privinta acceptarii vaccinului anticovid Sase din 10 români s-ar vaccina împotriva noului coronavirus, daca vaccinul ar fi disponibil - arata un studiu realizat de IPSOS în rândul a peste 20 de mii de adulti din 28 de tari. Aceasta…

- Un studiu realizat de Ipsos in randul a peste 20.000 de adulți din 28 de țari arata faptul ca la nivel global trei din patru adulți (74%) s-ar vaccina anti-COVID, daca vaccinul ar fi disponibil. Pe de alta parte, șase din zece romani s-ar vaccina impotriva virusului SARS CoV-2 daca vaccinul ar fi disponibil.…

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Pragul de 40 de milioane de imbolnaviri de COVID-19 a fost depașit la nivel global, dintre care peste 1,1 milioane de oameni au murit, potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai afectate…