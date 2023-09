Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind infiintarea fondului de asistenta tehnica si financiara pentru dezvoltare destinat autoritatilor publice locale din Republica Moldova. Propunerea legislativa urmeaza sa fie votata de Camera Deputatilor, for decizional.

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca statul roman ia masuri pentru a preveni incidente in zona Deltei, dupa prabușirea dronei rusești. Ciolacu face insa apel la calm și da asigurari ca Romania nu se afla sub amenințare."Nu e niciun pericol. E normal ca statul sa ia anumite masuri de protecție civila.…

- Autoritatile romane sunt in contact strans cu autoritatile marocane si sunt gata sa ofere asistenta, a anuntat sambata premierul Marcel Ciolacu. „In urma cutremurului devastator din Maroc, autoritatile romane sunt in contact strans cu autoritatile marocane si sunt gata sa ofere asistenta. Gandurile…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca statisticile realizate la nivelul ministerului arata ca, anul trecut, spitalele de psihiatrie au primit peste 1.700 de cazuri considerate urgente medicale din cauza consumului de droguri. Rafila este de parere ca numarul real al celor care au avut nevoie…

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- Alimentarea cu apa potabila, intrerupta in mai multe localitați din Alba, din cauza caniculei. Programul de raționalizare a apei Apa CTTA Alba a anunțat vineri ca alimentarea cu apa potabila este restricționata in mai multe localitați din județ, din cauza caniculei. Compania face apel catre populație…

- Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters, potrivit bzi.ro. Noul plan de asistenta militara, care ar urma sa fie anuntat oficial in urmatoarele zile, va include…

- CFR Calatori anunta, duminica, intarzieri ale trenurilor din cauza vremii. In mai multe zone, copaci doborati pe firele de curent au intrerupt alimentarea cu energie electrica. "In cursul acestei zile, mai multe trenuri inregistreaza intarzieri din cauza conditiilor meteo nefavorabile ce au condus la…