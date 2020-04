Marocan fugit dintr-un hotel din Timișoara unde era în carantină Autoritațile sunt in alerta dupa ce un marocan a disparut dintr-un centru de carantina din Timișoara. Barbatul mai avea doar doua din cele 14 zile de carantina impuse. Marocanul era cazat in hotelul Royal care este pazit de jandarmi și nu era suspect ca ar fi fost infectat cu COVID 19. Dispariția a fost observata […] Articolul Marocan fugit dintr-un hotel din Timișoara unde era in carantina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 70 de ani din Timișoara confirmat cu coronavirus a fost luat cu forța din casa de pompieri și polițiști, dupa ce a fugit de la Spitalul Municipal. Barbatul a fost dus la spital și s-a ales și cu dosar penal.Barbatul a mers ieri la Unitatea de Primiri Urgențe aSpitalului Municipal din…

- Autoritațile din Timișoara par sa fie depașite de situație. Dupa ce acum doua zile s-a descoperit ca mai multe cadre medicale de la Matenitatea Odobbescu sunt infectate cu coronavirus, s-a decis intrarea in carantina a unitații medicale. Ieri, Prefectura Timiș anunța ca maternitatea se va redeschide.Astazi,…

- Autoritațile buzoiene au deschis patru dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, toate in decurs de o saptamana. In doua dintre ele, este cercetat un buzoian care a fugit de doua ori din Centrul de Carantina de la Poiana Pinului. Prima data a parasit incinta in data de 24 martie, insa a…

- O femeie de 38 de ani, din județul Gorj, care a venit din Italia calatorind cu trei autocare și a incercat sa ascunda autoritaților ca vine dintr-o țara aflata in carantina, a fost depistata, vineri, de polițiștii din Lugoj. Femeia a plecat in 10 martie cu un autocar din Italia spre Germania,…

- In cursul nopții trecute, mii de romani din Milano ar fi fugit din zona Lombardia, chiar inainte ca autoritațile sa puna orașul in carantina. Ne putem aștepta ca in urmatoarele ore sau zile un val de cetațeni romani din zona Lombardia, cea mai afectata zona din Italia, sa se reintoarca in Romania, fara…

- Autoritatile romane anunta ca pana vineri, 6 martie, la nivel național au fost confirmate 7 cazuri de infectați cu coronavirus. Dintre cei 7 care au contactat virusul, 3 sunt declarați vindecați. Unul a fost externat, iar ceilalți doi raman, momentan, sub observație medicala, in spital, conform deciziei…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- De cand coronavirusul a ajuns in Italia, tara in care se afla foarte multi romani, autoritatile si cetatenii sunt in alerta. In Dolj s-a iscat deja panica. In farmacii nu se mai gasesc masti de protectie, iar oamenii sunt din ce in ce mai ingrijorati. Pe retelele de socializare circulau ieri o multime…