- Presedintele american Donald Trump a acuzat miercuri companiile de social media ca se amesteca in alegerile pentru Congres care vor avea loc in aceasta toamna, fara sa ofere vreo dovada, intr-un interviu publicat miercuri, in timp ce directori ai Twitter si ai Facebook si-au aparat companiile in timpul…

- Sefa departamentului de operatiuni al Facebook, Sheryl Sandberg, a recunoscut miercuri ca reteaua de socializare a reactionat prea lent la amestecul Rusiei in alegerile din 2016 din SUA si a promis ca grupul isi va intensifica eforturile pentru o opri orice interferenta din afara, in timp ce seful Twitter,…

- Reprezentanti ai Facebook si Twitter isi vor apara companiile, miercuri, in Congresul american fata de ceea ce politicienii considera un esec in combaterea tentativelor venite din strainatate de a influenta politica Statelor Unite, scrie News.ro. Sheryl Sandberg, COO al Facebook, care…

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a prezentat din nou detaliat eforturile retelei de socializare pentru a combate manipularea politica si astfel pentru a ''proteja democratia'', o lupta numita drept ''cursa a inarmarilor'', potrivit unui articol publicat marti…

- Imbunatațirea relațiilor dintre Moscova și Washington depinde in intregime de politica Moscovei, a scris pe Twitter secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, inaintea intalnirii dintre presedintii Rusiei si SUA la Helsinki. „Cele mai bune relații cu guvernul rus vor fi benefice pentru toata lumea, dar…

- Twitter a suspendat 70 de milioane de conturi suspecte in doua luni, a relatat sambata Washington Post, potrivit AFP. Nivelul suspendarilor este in medie de peste un milion pe zi si a cunoscut un punct culminant la mijlocul lunii mai, cand peste 13 milioane de conturi suspecte au fost suspendate doar…

- Dupa ce a fost criticata multe luni pentru manipularile politice si electorale existente pe platforma sa, apoi pentru protectia datelor personale in urma izbucnirii scandalului Cambridge Analytica, compania Facebook si-a inmultit anunturile publice si luarile de pozitie pentru a-si exprima angajamentul…