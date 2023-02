Stiri pe aceeasi tema

Viitorul instrument de plați al Twitter va accepta inițial doar monede fiat (valuta emisa de guverne și banci centrale), dar Elon Musk vrea sa fie construit pentru a putea susține cripto in viitor.

Elon Musk, șeful Twitter, a criticat miercuri Forumul Economic Mondial (WEF), pe care l-a calificat drept un „guvern mondial neales".

Peste 18.000 de angajati de la Amazon vor fi afectati de reducerea locurilor de munca, mai mult decat se estimase anterior, a recunoscut grupul miercuri, 4 ianuarie, dupa dezvaluirile din Wall Street Journal, care a mentionat 17.000 de plecari, relateaza Le Figaro . Intr-un mesaj pe site-ul grupului,…

In timp ce aproape patru din cinci mașini noi vandute in Norvegia in 2022 au fost electrice, unii producatori din industrie iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca vanzarile ar putea sa scada, deoarece statul vrea sa adopte taxe noi. Vanzarile de vehicule electrice in Norvegia au reprezentat…

Valoarea actiunilor Tesla a scazut marti cu 11%, dupa ce Elon Musk, un obisnuit al unor mesaje distructive pe Twitter, a raspuns unor "previziuni" ale lui Dmitri Medvedev, in contextul in care constructorul de automobile si-a pierdut 69% din valoarea pe bursa de la inceputul lui 2022 si 44% numai…

Twitter a suspendat un cont dedicat urmaririi avionului privat al miliardarului Elon Musk, numit @ElonJet, care apartinea unui student din Florida, Jack Sweeney, si care adunase peste jumatate de milion de urmaritori, transmite CNBC.

Twitter va lansa vineri viitoare bifele de verificare aurii și gri, și relanseaza ravnitul serviciu cu bifa albastra, a declarat directorul executiv Elon Musk intr-un tweet, dupa ce a amanat lansarea la inceputul acestei saptamani. Twitter va lansa vineri (2 decembrie), vinerea viitoare, bifele de verificare…

Dupa ce a disponibilizat doua treimi din forta de munca a Twitter, Elon Musk vrea acum sa faca angajari.Intr-o sedinta deschisa, tinuta in prima zi a saptamanii, Elon Musk a spus ca Twitter a terminat cu disponibilizarile si ca acum cauta chiar sa faca angajari.Dupa disponibilizarile…