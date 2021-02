Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich este acum una dintre cele mai apreciate dive din showbiz, insa viața sa nu a fost mereu una atat de roz. Iubita lui Alex Pițurca traiește acum in lux și opulența, insa abia acum a recunoscut ce a facut pentru tot ce are acum.

- Lidia Buble da dovada de o sinceritate incredibila! La aproximativ un an de la desparțire, blondina a recunoscut! Artista inca iși iubește fostul partener! A dat frau liber sentimentelor pe rețelele de socializare!

- Nu i-a recunoscut mult timp ca ar fi avut vreo legatura cu ea, dar acum s-a decis sa spuna tot adevarul. Florin Pastrama, caci despre el este vorba, a avut un moment de sinceritate absoluta și i-a recunoscut lui Brigitte ca a avut o relație cu o actuala prietena de-a ei. Pana acum, afaceristul negase…

- Un om de afaceri italian a recunoscut ca și-a ucis cu brutalitate iubita romanca, in varsta de 30 de ani și insarcinata in luna a treia, iar procesul in urma caruia risca inchisoare pentru tot restul vieții a inceput in luna octombrie. Antonino Borgia, 51 de ani, proprietarul unei firme de construcții,…

- El a pledat vinovat, dupa ce, in noiembrie 2019, si-a recunoscut crima dupa ce a fost scos de politisti dintr-un rau din Sankt Petersburg, in stare de ebrietate, avand un rucsac in care erau bratele femeii. Politistii au perchezitionat locuinta istoricului, unde au gasit cadavrul decapitat al Anastasiei…

- Politistii au crezut initial ca femeia de 37 de ani isi pusese capat zilelor si ar fi sarit de la balconul apartamentului, situat la etajul 6. In noaptea crimei cei doi ar fi avut un scandal imens, spun vecinii care au auzit tipete din apartamentul celor doi. Dupa ce femeia si-ar fi recunoscut…