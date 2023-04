Stiri pe aceeasi tema

- Belgianul Luca Brecel (28 de ani) a reușit cea mai mare revenire din istoria Campionatului Mondial de Snooker. Condus cu 14-5 de chinezul Si Jiahui (20 de ani), s-a impus, scor 17-15, și s-a calificat in finala. Luca Brecel, al 10-lea jucator al lumii, continua sa scrie istorie. Dupa „remontada” fabuloasa…

- Valentin Castellanos (24 de ani), atacantul argentinian al celor de la Girona, a scris istorie, in urma celor 4 goluri inscrise, marți seara, in victoria obținuta de Girona in fața lui Real Madrid, scor 4-2, in runda cu numarul 31 din La Liga. Sud-americanul a devenit primul jucator din secolul 21…

- Mark Selby – John Higgins e un meci de vis la Campionatul Mondial. ”The Jester from Leicester” se va duela cu scoțianul de 47 de ani, dupa ce s-a calificat in sferturile de fnala de la Crucible. Pentru a ajunge intre cei mai buni opt jucatori ai Mondialului de la Sheffield, cvadruplul campion mondial…

- Campioana Angliei, Manchester City, a scris istorie sambata seara, in urma victoriei obținute in fața lui Sheffield United, formație din liga a doua, scor 3-0, in semifinalele Cupei Angliei. Trupa de pe Etihad Stadium s-a calificat astfel in finala competiției. Manchester City a devenit prima echipa,…

- Kyren Wilson a reușit un break maxim memorabil de 147 in meciul din primul tur impotriva lui Ryan Day, miercuri, la Campionatul Mondial de la Sheffield, și a devenit abia al noualea jucator din istoria competiției care reușește aceasta performanța.

- Erling Haaland a bifat un nou record urias dupa golul marcat cu Bayern! Haaland a dat si o pasa de gol pentru Bernardo Silva, in victoria pe care City obtinut-o cu Bayern, scor 3-0. Erling Haaland si-a inceput recitalul in minutul 70, cand i-a pasat perfect lui Bernando Silva, la golul de 2-0. Peste…

- Karim Benzema a reușit un hat-trick de senzație in Barcelona – Real Madrid! Atacantul francez a fost de neoprit pe Camp Nou, reușind sa-și califice echipa in finala Cupei Spaniei. Real Madrid a reușit sa caștige, scor 4-0 și s-a calificat in finala competiției, rasturnand astfel scorul din tur, atunci…

- Mark Selby – Ryan Day LIVE VIDEO. Mark Selby si Ryan Day lupta pentru un loc in semifinale Tour Championship. Partida are loc azi, de la ora 15:00, LIVE in AntenaPLAY si meciul se joaca in formatul primul la 10. Aceasta va fi a 28-a intalnire directa dintre cei doi jucatori si „The Jester from […] The…