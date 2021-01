Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre pacienții care s-au vindecat de COVID se intorc in spitale in urmatoarele 5 luni, iar unul din opt moare, potrivit unui studiu britanic, transmite Telegraph, citat de Alephnews.ro SONDAJ: O treime din respondenți s-ar vaccina, dar 40% nu cred in vaccin in Romania Studiul…

- „Funcția de auditor pe care o ocup in prezent, am caștigat-o prin concurs public inca din anul 2010 și conform legii, atat timp cat am deținut poziții de demnitate publica (ministru, senator etc.), postul de baza mi-a fost rezervat, așa cum este rezervat și postul de profesor, președintelui Iohannis…

- Primaria Capitalei va achiziționa 100 de tramvaie de la Astra Arad, contract in valoare de aproape 200 de mil. euro, bani europeni Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, ca Primaria Municipiului Bucuresti se pregateste sa semneze contractul cu Astra Vagoane Calatori in vederea achizitionarii…

- Stelian Ion nu vrea doar desființarea SIIJ și acceptarea in instanța a interceptarilor facute de SRI, ci schimbari majore in Constituția Romaniei! Noul ministru al Justiției este deranjat de numarul de mandate pe care le pot obține aleșii locali, dorind o limitare a lor, precum și modul in care sunt…

- Radu Birlica, directorul de marketing al lui Dinamo, a intervenit in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, in cadrul careia a lasat de ințeles ca și-a pierdut complet increderea in acționarul majoritar Pablo Cortacero. Pablo Cortacero pare sa fi pierdut increderea unei parți din conducerea lui Dinamo.…

- Vasile Gherasim, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si fost primar al Sectorului 1 al Capitalei, a incetat din viata, la varsta de 70 de ani, a anuntat sambata conducerea CCR.

