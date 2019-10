Marius Țeicu, mesaj sfâșietor despre Mihai Constantinescu „E un moment foarte greu, nu-mi vine sa cred! Toți am sperat ca se va intampla o minune, așa cum s-a intamplat și cu Gabi Cotabița. Ne știam de cand eram colegi, de foarte mult timp. Am cantat impreuna, el a fost solistul nostru. Ne-am dat seama de ce talent are, mergea prin toate țarile, era cap de afiș. Era ca un vulcan, compunea aproape zilnic. Foarte, foarte talentat. Am cantat impreuna mulți ani de zile in țara și in strainatate, am fost in multe emisiuni impreuna. Mie nu-mi vine sa cred. Mi-e atat de greu. S-a rupt o bucata din mine, din toata tinerețea mea, toata cariera mea",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Dupa aflarea veștii privind decesul lui Mihai Constantinescu, Marius Țeicu, alaturi de care artistul a lucrat ani de zile, s-a aratat șocat și indurerat de trecerea acestuia in neființa. Țeicu marturisește ca a sperat intr-o minune, așa cum a fost cazul cu Gabriel Cotabița. ”E un moment foarte greu,…

- Inainte de 1989, romanii erau fermecați de un trio formidabil - Mihai Constantinescu, Olimpia Panciu și Marius Țeicu. Nelipsiți din emisiunea Album Duminical sau din programele de revelion, cei trei au facut istorie in divertismentul de televiziune in anii 70. Trio-ul Marius Teicu, Olimpia Panciu și…

- „E greu! Eu am prins și melodii mai puțin cunoscute. Mi-a placut foarte mult o melodie: Ad-o vantule inapoi. Cine vrea sa o asculte, are un ritm de reggae foarte frumos și e o latura mai puțin cunoscuta. Deși, așa cum ați spus, nu a tradat niciodata genul de muzica ușoara. Melodiile fac parte din…

- „ADIO, MIHAI! AI FOST ȘI VEI RAMANE UNIC! Și ca om și ca ARTIST! DRUM LIN, OM FRUMOS, CU CEA MAI FRUMOASA VOCE de pe PAMANT!”, a scris Monica Pop, marți seara, pe Facebook. Interpretul de muzica ușoara Mihai Constantinescu a murit, marți seara, la Spitalul de Urgența Floreasca…

