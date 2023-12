Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a vorbit despre sezonul Rapidului, de pe aeroport. Șumudica s-a intors in Romania pentru Craciun. A vorbit pe aeroport despre mai multe subiecte, inclusiv despre Rapid. L-a laudat pe finanțatorul Dan Șucu și crede ca antrenorul Cristiano Bergodi…

- Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Denis Dragus, a inscris un gol si a reusit un assist in meciul castigat de formatia pregatita de Marius Sumudica, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata Karagumruk, in etapa a 18-a din Turcia.Dragus a marcat in minutul 27 si a pasat decisiv pentru Gradel…

- U Cluj este echipa surpriza pe care Marius Sumudica o include in lupta la titlu. Antrenorul lui Gaziantep s-a declarat impresionat de forma clujenilor, despre care sustine ca se pot bate pentru primele locuri din Liga 1. U Cluj a invins-o in ultima etapa pe Dinamo, cu scorul de 1-0. Gratie succesului,…

- Marius Șumudica (52 de ani) a fost eliminat in meciul dintre Gaziantep și Rizespor, scor 2-0. Antrenorul roman a ajuns la al șaselea cartonaș roșu in Turcia, iar jurnaliștii locali au titrat ironic: „Numele meu este roșu”. Luni seara, Gaziantep a obținut o victorie importanta, 2-0 pe teren propriu cu…

- Marius Șumudica, antrenorul care traverseaza un moment bun la Gaziantep, clubul din Turcia pe care l-a preluat in septembrie, a dat lovitura: a caștigat procesul de la FIFA cu Al-Raed și urmeaza sa incaseze o suma consistenta. In vara acestui an, Șumudica a reclamat rezilierea contractului și a facut…

- Marius Șumudica (52 de ani) nu se dezice de la declarațiile spectaculoase. Antrenorul roman a ajuns din nou in fruntea publicațiilor din Turcia. Luni, 30 octombrie, Gaziantep se deplaseaza la Istanbul, pentru duelul contra colosului Beșiktaș. Marius Șumudica a zis ca o lasa mai moale, dar iese in evidența…

- Marius Șumudica (52 de ani) a adus la Gaziantep cinci jucatori in aceasta toamna, intre care și romanii Florin Nița și Denis Draguș, dar mai vrea sa intareasca echipa. Antrenorul roman a dat deja conducerii numele celor doi fotbaliști luați in vizor pentru viitoarea fereastra de transferuri. Marius…

- Antrenorul celor de la Gaziantep, Marius Șumudica (52 de ani), a analizat victoria obținuta de formația lui, vineri seara, in deplasarea de pe terenul lui Samsunspor, scor 2-1, intr-o partida din runda cu numarul 7 din prima liga din Turcia. Gaziantep a bifat cea de-a doua victorie consecutiva in Superlig,…