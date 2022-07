Stiri pe aceeasi tema

- implanturi dentare In momentul in care pierzi un dinte si apare un spatiu gol in cavitatea bucala, iti piere si zambetul de pe buze. Pe de o parte esti constient de impresia inestetica pe care o lasi de fiecare data cand deschizi gura, iar pe de alta parte ai motive de ingrijorare suplimentare, cunoscand…

- Reprezentantii municipalitatii pietrene zic ca aleg calea digitalizarii. Si, ca sa se stie, au emis un comunicat de presa in acest sens. „Am lansat astazi catre public sistemul informatic de servicii electronice, integrat cu o platforma de management informațional geografic – GIS, un proiect care va…

- „Inima este un organ extrem de nabadaios și zburdalnic, de multe ori greu de imblanzit", spune Horațiu Suciu, profesor universitar doctor, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgența in Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș, unica sectie din tara in care…

- Așa cum scriam recent, Guvernul Ciuca este pus pe majorari de taxe și impozite. Printre masurile fiscale anunțate este și cea legata de jocurile de noroc. Guvernul a anunțat o noua taxa de 40% pentru aceasta placere a romanilor. Daca se va pune in aplicare, propietarii de astfel de sali spun ca, in…

- Cand vine vorba despre stilul vestimentar, Horia Brenciu acorda o atenție sporita hainelor pe care le poarta, astfel ca are grija sa le vada de unul singur și sa și le aleaga, toate fiind pe gustul sau. Ei bine insa, nu putem spune ca este la fel de atent și cu regulile de circulație, fiindca le-a incalcat…

- Oana Roman și Marius Elisei traverseaza din nu o perioada cu probleme de cuplu. Cei doi au divorțat, insa la scurt timp dupa ce au semnat actele, au decis sa iși mai dea o șansa. Pana acum, totul a mers perfect, insa, zilele trecute vedeta a marturisit ca exista anumite discuții in familia lor. „Eu…

- Cand nu duci lipsa banilor, bineințeles ca iți permiți sa te mai rasfeți cu o noua achiziție. Ei bine, Vali Barbulescu și-a cumparat un nou bolid și putem spune ca este de-a dreptul ușor de cucerit cand vine vorba de mașini. Cum a fost surprins indragitul DJ de paparazzii Spynews.ro

- Liliana Șumudica nu pare sa fie deloc interesata de regulile de circulație atunci cand se grabește sa ajunga undeva. Prin urmare, paparazzii SpyNews au surprins-o pe soția antrenorului de fotbal cand facea greșeli destul de grave in trafic.