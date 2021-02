Stiri pe aceeasi tema

- Rizespor, echipa antrenata de Marius Șumudica, o intalnește azi pe Sivasspor, in runda cu numarul 27 din campionatul Turciei. Meciul nu este televizat in Romania, dar poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Marius Șumudica, 49 de ani, a gasit explicațiile pentru forma mai slaba prin care trece Rizespor. Antrenorul roman a aruncat „sageți” și inspre propriii jucatori. „Ar fi o performanța sa ne salvam de la retrogradare in acest sezon. Echipa a fost incercata greu in ultima perioada, și aici ma refer la…

- "Luna de miere" a trecut pentru Dan Petrescu: Kayserispor este fara victorie de patru etape în Super Lig, iar tehnicianul român a primit critici chiar din interiorul clubului turc. Pe lânga toate acestea, fanii nemulțumiți îi cer deja demisia. Kayserispor a…

- Marius Șumudica a semnat cu Rizespor un contract valabil un an și jumatate, pana la finalul sezonului viitor. Antrenorul roman, care a pregatit-o pe Gaziantep pana pe 10 ianuarie, a susținut prima conferința de presa la Rizespor, marți, eveniment unde a spus ca este un fan al președintelui Turciei,…

- Rizespor, noua echipa a lui Marius Șumudica, s-a impus azi, scor 3-0, contra lui Gaziantep, fosta formație a antrenorului roman. Marius Șumudica nu a fost astazi la meci. Antrenorul, care a semnat un contract pe un an și jumatate cu Rizespor, ajunge vineri la echipa și debuteaza sambata, la Istanbul,…

- Rizespor (formație cu care Marius Șumudica a semnat un contract pe un an și jumatate) a învins, scor 2-0, pe Gaziantep, grupare de la care Șumi a fost îndeparat cu scandal saptamâna trecuta. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XX din Super Lig, iar golurile învingatorilor…

- Marius Șumudica a confirmat informațiile prezentate de presa turca, tehnicianul român urmând sa semneze un contract valabil pentru un an și jumatate cu Rizespor. "Am schimbat echipa și locul din clasament, dar îmi plac provocarile", a precizat Șumudica.Ce spune Șumudica…

- Marius Șumudica (49 de ani) revine in Turcia, la doar cateva zice dupa ce s-a desparțit Gaziantep. Acesta a semnat azi cu Rizespor, echipa de pe locul 16 din Turcia. Antrenorul roman nu a stat prea mult timp departe de campionatul turc și a semnat cu Rizespor, club care are 21 de puncte dupa 18 etape,…