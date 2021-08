Stiri pe aceeasi tema

- Marius Șumudica (50 de ani) regreta eliminarile suferite de FCSB, CS Universitatea Craiova și Sepsi, dar are un mesaj pentru Gigi Becali (63 de ani). Ziua de 29 iulie 2021 va ramane cea mai neagra din istoria participarilor Romaniei in cupele europene. FCSB, Sepsi și CS Universitatea Craiova au fost…

- FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe, eliminate din Conference League, iar CFR Cluj a ramas singura echipa care merge mai departe.”Este o seara neagra pentru fotbalul romanesc. Nu sunt ironic cand imi pare rau. Imi pare rau ca cele trei echipe nu au reusit sa se califice si sa ridice…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a ratat calificarea in turul 3 preliminar al Conference League dupa ce a pierdut la lovituri de departajare meciul cu Spartak Trnava. In tur, scorul a fost 0-0Sepsi - Spartak a fost al 17-lea meci in care o echipa din Romania ajuns la lovituri de departajare. ...

- CFR Cluj – Lincoln Red Imps, manșa decisiva a turului 2 preliminar din Liga Campionilor, se joaca azi, de la ora 20:30. Partida poate fi urmarita pe Look Sport+ și Digi Sport 1 . Ardelenii au un avantaj, la limita, in fata echipei din Gibraltar, dupa ce s-au impus cu 2-1 in deplasare, in meciul tur.…

- Marius Sumudica, ​antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat, vineri seara, într-o conferinta de presa, ca desi îi plac trofeele, ar prefera un parcurs mai lung în Liga Campionilor decât câstigarea Supercupei României."Mie îmi plac trofeele, îmi…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Sumudica, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca daca ar avea de ales, ar prefera sa se califice in turul doi preliminar al Ligii Campionilor si sa piarda Supercupa Romaniei, programata, sambata, impotriva formatiei Universitatea Craiova.…

- Aflat in cantonament cu Universitatea Craiova , Dan Nistor a declarat ca antrenamentele de pana acum nu au fost deloc ușoare. Dar a punctat ca ședințele de pregatire de astazi nu se compara cu cele de acum 10 ani, cand se punea foarte mult accent pe acumularile fizice. „A fost foarte greu pana acum.…

- Sepsi a invins-o pe Viitorul, scor 1-0, in finala barajului pentru Conference League. Leo Grozavu (53 de ani), antrenorul covasnenilor, anunța mișcari de trupe la formația covasneana. Sepsi intra in turul doi Conference League, la fel ca FCSB și CS U Craiova.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in…