- Chiar inaintea play-out-ului, Petrolul a anunțat transferul mijlocașului central Jefferson (29 de ani). Jefferson Nogueira Junior era liber de contract din noiembrie, cand s-a desparțit de Moreirense, gupare din liga a doua portugheza pentru care a disputat 16 partide și a marcat de doua ori. ...

- Sambata, la Ovidiu, FC Farul Constanta a obtinut o noua victorie importanta in Superliga, dupa ce a trecut de FC Petrolul cu scorul de 2-0.In urma acestui rezultat „marinarii” s-au distantat in fruntea clasamentului, acumuland 55 de puncte.La finalul meciului, managerul constantenilor, Gheorghe Hagi,…

- Formatia care conduce in clasamentul Superligii, Farul Constanta, sustine sambata, 18 februarie, meciul din etapa a 26 a, intalnind pe teren propriu Petrolul Ploiesti.Confruntarea este gazduita de stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 20.00. Cu 52 de puncte acumulate pana in prezent,…

- Florin Parvu a debutat foarte bine la FC Petrolul Ploiești și in SuperLiga, luni seara, succesul cu 2-0 (2-0) obținut in dauna echipei concitadinului Marius Maldarașanu, antrenorul principal al partenerei de intrecere din cel dintai eșalon Hermannstadt Sibiu, neputand fi contestat de absolut nimeni…

- Gazonul de pe stadionul din Ploiești a aratat deplorabil astazi, la meciul dintre Petrolul și Chindia. La fel s-a intamplat și la precedentele doua meciuri din aceasta etapa a Superligii, U Cluj - Rapid 0-0 și UTA - CS Mioveni 1-2. Trei meciuri jucate pana acum in etapa 23 din Superliga, 3 decoruri…

- Arbitrii Rares George Vidican si Radu Petrescu vor conduce la centru partidele CS Mioveni – Petrolul si FC Botosani – Universitatea Craiova, care se vor disputa sambata, in etapa a 22-a a Superligii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Decarul de la Petrolul, Constantin Budescu, 33 de ani, a jucat doar in prima repriza a victoriei cu azerii de la Turan Tovuz (3-2), refacandu-se dupa o raceala. Artistul ploieștenilor este gata de o noua reprezentație, astazi, de la ora 14:30 in Romania, in amicalul cu Lechia Gdansk. Reporterul Eduard…

- La final de an, oficialii Superligii au intocmit clasamentul echipelor cu cei mai mulți spectatori din acest sezon. FCSB, locul 3 in clasamentul sportiv, domina aceasta ierarhie, cu 133.778 spectatori la meciurile de pe teren propriu din sezonul actual. Imediat sub roș-albaștri vin CS Universitatea…