Stiri pe aceeasi tema

- Gaziantep, echipa antrenata de Marius Șumudica (52 de ani), a pierdut cu Trabzonspor in etapa 15 a campionatului din Turcia, scor 1-3. Florin Nița, Alexandru Maxim și Denis Draguș au fost titulari, ultimul a și inscris, dar nu au putut evitat infrangerea. A treia infrangere la rand pentru Gaziantep…

- Marius Șumudica (52 de ani) a analizat jocul celor de la FCSB in derby-ul pierdut cu Rapid, scor 1-2. Antrenorul lui Gaziantep a avut cuvinte grele pentru nu mai puțin de 7 dintre titularii roș-albaștri. In etapa 15 a sezonului regulat, ultima din tur, FCSB a fost invinsa de Rapid, scor 1-2, dupa ce…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a analizat situația de la FCSB. Și-l apara pe Gigi Becali. Deși patronul FCSB și-a asumat vina pentru infrangerea cu Rapid (1-2), considerand ca a greșit schimbarile facute, Marius Șumudica are o alta teorie. Antrenorul remarca o scadere in forma roș-albaștrilor…

- Marius Șumudica, antrenorul care traverseaza un moment bun la Gaziantep, clubul din Turcia pe care l-a preluat in septembrie, a dat lovitura: a caștigat procesul de la FIFA cu Al-Raed și urmeaza sa incaseze o suma consistenta. In vara acestui an, Șumudica a reclamat rezilierea contractului și a facut…

- Marius Șumudica (52 de ani) nu se dezice de la declarațiile spectaculoase. Antrenorul roman a ajuns din nou in fruntea publicațiilor din Turcia. Luni, 30 octombrie, Gaziantep se deplaseaza la Istanbul, pentru duelul contra colosului Beșiktaș. Marius Șumudica a zis ca o lasa mai moale, dar iese in evidența…

- Antrenorul celor de la Gaziantep, Marius Șumudica (52 de ani), a analizat partida naționalei Romaniei cu Belarus, din preliminariile EURO 2024. Belarus - Romania e programat pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Marius Șumudica (52 de ani) a adus la Gaziantep cinci jucatori in aceasta toamna, intre care și romanii Florin Nița și Denis Draguș, dar mai vrea sa intareasca echipa. Antrenorul roman a dat deja conducerii numele celor doi fotbaliști luați in vizor pentru viitoarea fereastra de transferuri. Marius…

- Antrenorul celor de la Gaziantep, Marius Șumudica (52 de ani), a vorbit despre situația pe care o traverseaza la carma formației turce. Sambata seara, Gazientep a fost invinsa la Istanbul, pe terenul lui Bașakșehir, scor 0-2, in runda cu numarul 8 din Superlig, dupa ce in precedentele doua etape inregistrase…