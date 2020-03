Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul asociatiei Casa Share din Iasi, Bogdan Tanasa, sustine ca a cumparat din Coreea de Sud un aparat de analiza a testelor Covid-19, care a ajuns deja la Bucuresti, dar ca nu-l poate aduce imediat la Iasi, din cauza birocratiei.Bogdan Tanase afirma ca aparatul a costat 55.000 de euro,…

- Radu Savopol, fondatorul lanțului de cafenele 5 to Go, va participa luni 23 martie 2020, de la ora 14.00, la un interviu online realizat la distanța și va raspunde întrebarilor despre efectele crizei coronavirus asupra afacerilor și despre posibile soluții pentru traversarea starii de urgența…

- Felix Patrașcanu, CEO Fan Courier, participa joi 19 martie 2020, de la 12.00, la un interviu online realizat la distanța și va raspunde întrebarilor despre efectele crizei coronavirus asupra afacerilor și despre posibile soluții pentru traversarea starii de urgența cauzate de pandemia Covid-19.…

- In perioada 12 – 16 martie, specialistii laboratorului infectii respiratorii virale din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, au efectuat teste de diagnostic molecular pentru aproximativ 1000 de probe recoltate de la persoane suspecte de infectie cu noul Coronavirus.…

- Pentru a limita expunerea personalului medical la COVID-19 și a diminua vizitele romanilor la medic pentru problemele de sanatate comune, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, a demarat o campanie de mobilizare pentru…

- Un medic roman stabilit in Franta a facut precizari importante in legatura cu contaminarea cu COVID-19. Contactul prelungit cu o persoana infectata crește probabilitatea de imbolnavire, sustine acesta, citat de HotNews. In schimb, daca o persoana trece pe langa un bolnav, pe strada, probabilitatea de…

- Noul coronavirus se raspandește cu viteza. Sunt 106.000 cazuri de infectare și 3600 de decese la nivel mondial. Epidemia are și efecte economice importante: exporturile chinezești s-au prabușit, iar importurile au incetinit dupa ce criza medicala a afectat grav afacerile, fluxurile

- Lumea nu este pregatita sa faca fața unei epidemii cu noul coronavirus, a declarat marți expertul care a condus misiunea comuna OMS/China, noteaza Hotnews.ro, care citeaza AFP."Trebuie sa fiți pregatiți sa gestionați asta la o scara mai mare și acest lucru trebuie facut rapid", dar lumea "nu este pur…