- S-a aflat ce note au primit Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Dennis Man dupa ce au avut o seara de-a dreptul magica in Serie B. Echipele lor au obținut victorii cruciale in lupta pentru promovare, datorita contribuției fotbaliștilor romani. Cei trei sunt in forma maxima cu o luna inainte de debutul…

- Pisa a obținut un succes foarte important in fața celor de la Perugia (2-1), iar Marius Marin și Olimpiu Moruțan au facut spectacol pentru echipa din Serie B. Dennis Man a dat și el doua pase de gol in victoria Parmei de la Frosinone (4-3).

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…

- Atacantul lui Standard Liege, Denis Draguș (23 de ani), ar putea ajunge in Serie B, la Genoa, la schimb cu polonezul Buksa. Draguș a reușit 4 goluri in cele 18 meciuri disputate in acest sezon in Belgia. Dupa Pisa, care-i are in lot pe Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus, un alt club din Serie…

- George Puscas a marcat golul prin care echipa sa, Genoa, a invins, in deplasare, scor 2-1, formatia Benevento, in etapa a 21-a din Serie B. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Adrian Mutu este dorit de o echipa din Serie A, anunța chiar presa din Italia. Antrenorul de la Rapid poate ajunge la Salernitana, echipa aflata pe locul 16 in prima liga din Italia. Salernitana s-a desparțit recent de antrenorul sau, dupa o serie de 6 meciuri fara victorie. Adrian Mutu, dorit de o…

- Olimpiu Moruțan, 22 de ani, a inscris din nou in Serie B, in infrangerea suferita de Pisa cu Cittadella, 1-2. Romanul a redus din diferența pentru gazde, care n-au reușit insa sa obțina vreun punct din duelul de azi. Cu Moruțan și Marius Marin titulari, plus Adrian Rus pe banca, Pisa pleca din postura…

- Ajuns in aceasta vara in Italia, Olimpiu Moruțan a impresionat in tricoul celor de la Pisa. Giovanni Corrado, președintele clubului din Serie B, a dezvaluit ca fotbalistul roman a fost laudat de legendarul Andrea Pirlo.