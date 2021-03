Actorul Marius Manole a povestit deschis despre stilul sau de viața, despre vicii și cum era sa ajunga in pragul alcoolismului. Invitat la podcastul lui Damian Draghici, actorul a simțit nevoia sa vorbeasca despre cum a trait „toata viața pe datorie”: „Toata viața am trait pe datorie, am trait toata viața pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frica de datorii, imi place sa am datorii. Asta e! Eu sunt și singur, nu am copii, nu moare nimeni daca n-am ce manca. Am datorii: la banca, la aia, la aia. Mi-am cumparat ce am vrut, am investit in ce am vrut, risc ce vreau. Pana la urma știi cum…