Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt și CSA Steaua au remizat in ultima etapa a play-off-ului din Liga 2, scor 0-0. Dupa acest rezultat, sibienii au promovat in Liga 1, iar roș-albaștrii au terminat pe locul 4. Daniel Oprița, antrenorul bucureștenilor, cere in continuare o reacție oficiala din partea FRF in privința dreptului…

- Egala celor de la CSA Steaua in ultima etapa din play-off-ul din Liga 2, scor 0-0, Hermannstadt a incheiat sezonul pe locul 2 și a promovat direct in Liga 1. La finalul meciului, sibienii au dat startul petrecerii! Hermannstadt a inregistrat un rezultat de egalitate in ultima etapa din play-off-ul ligii…

- Un singur meci in Liga 2 mai are Petrolul in acest sezon, cu Unirea Slobozia, pe teren strain, duminica, de la ora 16:00. Apoi va incepe pregatirile pentru abordarea stagiunii care vine, pentru Liga 1, dar, pana atunci, chiar și din postura de echipa promovata matematic, formația ploieșteana mai are…

- Daniel Paraschiv, 23 de ani, imprumutat de CFR Cluj la Hermannstadt, autorul unui gol vital pe Cluj Arena impotriva Universitații (2-1), și-a expus planurile de viitor. Daniel Paraschiv, 23 de ani, a marcat primul gol al sibienilor pe Cluj Arena, 2-1 pentru Hermannstadt cu U Cluj, deschizand drumul…

- Sezonul regulat al Ligii 2 s-a incheiat odata cu jocurile programate in acest week-end. Petrolul, U Cluj și Hermannstadt și-au caștigat meciurile și-au terminat pe primele trei poziții ale clasamentului. CSA Steaua și Chiajna au obținut și ele biletele de play-off. Surprinzator, Unirea Slobozia a prins…

- Adrian Pitu, fost mijlocaș ofensiv la Steaua, a vorbit la GSP Live despre un moment mai tensionat cu marele actor Gheorghe Dinica și fostul coleg al lui Pitu, Nana Falemi. 165 de meciuri și 19 goluri are Adrian Pitu in Liga 1 pentru Farul, Sportul, Dinamo, Rocar, Universitatea Craiova, Oțelul, FCM…

- Cel mai așteptat meci al ultimei etape a sezonului regular din Liga 2 este cel dintre FC Buzau și Concordia Chiajna, programat sambata, de la ora 14:00. Petrolul, U Cluj, Hermannstadt și CSA Steaua sunt deja calificate in play-off-ul din Liga 2Pentru ultimele doua locuri lupta Concordia, FC Buzau,…

- Azi incepe etapa 18-a din Liga 2. Toate partidele vor fi liveSCORE pe GSP.ro. Primul meci al rundei va fi CSA Steaua – Poli Iași. Vezi aici programul etapei #18 din Liga 2 In aceasta etapa, CSA Steaua, locul 6, cauta victoria care s-o mențina pe locurile de play-off. Petrolul, liderul din Liga 2, va…