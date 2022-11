Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Liberalii, la pas prin Alba Iulia. Ce au discutat cu oamenii din Ampoi II și Barabanț FOTO| Liberalii, la pas prin Alba Iulia. Ce au discutat cu oamenii din Ampoi II și Barabanț Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba, alaturi de viceprimarul Marius Filimon, membrii ai Consiliului Local Alba…

- Comunicat de presa| Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: Rezultatele iși gasesc loc in echipa! Consiliul Județean Alba și Primaria Radești anunța noi proiecte finalizate Cam asta este starea de fapt a administrațiilor PNL, din Alba. Oameni care știu cum se lucreaza, nu eterni aspiranți la statutul…

- Arta contemporana romanesca a fost prezentata, printr-o serie de manifestari complexe și inedite, in proiectele derulate in luna septembrie 2022, in Statele Unite ale Americii, de catre Fundația Inter-Art Aiud și Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud. Proiectele culturii aiudene s-au bucurat de…

- Proiectele artistice muzicale revin cu aplomb la inceputul toamnei odata cu Opera in Your Pocket, o inițiativa de excelența a Goethe-Institut in domeniul teatrului muzical contemporan din Romania.

- Proiectele de legi ale educației nu aduc vreo „perspectiva clara de imbunatatire a domeniului”, iar propunerile avansate se afla „intr-o fundatura”, spune președintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop. „Din pacate, problemele acute nu s-au schimbat, chiar daca ni se promit niste legi noi ale educatiei…

- Ambasadorul SUA, David Muniz, a discutat despre energia nucleara cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, deși era de așteptat ca discuția sa se poarte cu ministrul Energiei, Virgil Popescu. Anunțuri despre aceasta intalnire au facut atat Ambasada SUA cat și Marcel Ciolacu. „Charge d’Affaires…

- Proiectele legislative de mare amploare și interes din Romania au parte, de multe ori, de o opoziție puternica din interiorul sistemului. Pentru a evita aceasta ”blocada”, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a organizat 75 de dezbateri și consultari cu actorii din sistemul de educație, inainte de…