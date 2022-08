Antrenorul echipei FCU Craiova 1948, Marius Croitoru, este de parere ca jucatorii sai au dominat meciul cu CS Universitatea Craiova, iar infrangerea nu reflecta realitatea din teren. ”La cald, prima impresie e ca a fost un meci frumos, un spectacol in tribune și pe teren. Cred ca rezultatul e nemeritat, am jucat bine, aproape perfect, dar ne-au lipsit anumite lucruri care fac diferența. Ne-a lipsit un gol, trebuia sa fim puțin mai deciși. Se vede intr-o reluare clar ca mingea e deasupra brațului și il lovește in cap. Daca nici de acolo nu vezi ca mingea il lovește in cap, inseamna ca avem o problema…