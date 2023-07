Stiri pe aceeasi tema

- Stratagema conducerii FC Botoșani cu Marius Croitoru numit antrenor secund in acte pentru a respecta teoretic regulamentul Federației Romane de Fotbal (FRF), care nu-i permite sa fie principal intrucat nu deține licența Pro, a dat rateuri chiar din prima etapa a SuperLigii 2023-2024.

- CSC Dumbravita a invins in amicalul disputat in aceasta dimineata, la Socodor, in judetul Arad, formatia Crisul Chisineu-Cris, din Liga 3, cu scorul de 2-1. Cu aceasta ocazie in echipa de start a alb-verzilor a aparut inca un nume nou, cel al tanarului David Croitoru, fiul lui Marius Croitoru. Ucraineanul…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a intensificat ritmul achizițiilor și a anunțat, azi, un nou transfer. Este vorba despre Alexandru Piftor. ”Fotbalistul in varsta de 24 de ani a jucat sezonul trecut la CSC Dumbravița (9 partide, 2 goluri). Anterior, atacantul de picior drept a mai evoluat la FC Botoșani…

- Aflat la ultimul meci pe banca roș-alb-albaștrilor, Flavius Stoican a promis inaintea confruntarii cu CS Mioveni ca va introduce mai mulți tineri, mai ales ca partida din ultima etapa nu mai avea vreo miza.

- Narcis Ilaș (16 ani, fundaș dreapta) a debutat sambata pentru FC Botoșani, in victoria categorica cu CS Mioveni, scor 5-1, din ultima runda a play-out-ului. A fost primul joc al lui Ilaș la seniori, el provine din academia moldovenilor. Ce a atras prima data atenția la Narcis este ca acesta a purtat…

- Regimul Sandu-PAS se teme de victoria Partidului „ȘOR” la alegerile din Gagauzia și face tot posibilul și imposibilul pentru a o elimina din cursa electorala pe Evghenia Guțul, candidatul formațiunii pentru funcția de bașcan.