Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Dorința antrenorului Marius Croitoru a fost ascultata de patronul echipei FCU Craiova. Acesta i-a aprobat demisia și i-a numit la carma echipei pe Paul Raducan și Dan Vasilica. „I-am aprobat demisia lui Marius Croitoru. Nu ma așteptam sa nu termin campionatul cu el. Incerc sa aduc un antrenor…

- Criza de la FCU Craiova se adancește, dupa ce oltenii au fost invinși pe teren propriu de Chindia Targoviște, scor 0-1. Fara victorie de trei meciuri, Marius Croitoru se afla intr-o situație limita la Craiova, viitorul sau fiind sub semnul incertitudinii in acest moment. Fluierul final al partidei de…

- Chindia Targoviște s-a impus pe terenul lui FCU Craiova, scor 1-0, in etapa cu numarul 13 din SuperLiga. Golul marcat de Doru Popadiuc (27 de ani) in minutul 64 a fost precedat de o serie de gafe in defensiva oltenilor. Toni Petrea l-a anihilat pe Marius Croitoru in disputa de pe arena „Ion Oblemenco”.…

- Liga Elitelor U16, Seria 3 Sambata, 24 septembrie, ora 12.00: FC Argeș – FCSB 2 (Stadion Complex Sportiv Nicolae Dobrin) Programul etapei a 6-a: ACS Mediaș – Interstar Sibiu 2022 (sambata, ora 12.00); FC Hermannstadt – CSS Dinicu Golescu Campulung (sambata, ora 16.00); U Craiova 1948 – Chindia Targoviște…

- Voluntari a invins-o pe FCU Craiova in primul meci al etapei #11 din Liga 1, scor 1-0. Marius Croitoru, antrenorul oltenilor a analizat eșecul echipei sale. „Punctele sunt la ei. Mi-e greu sa fac o descriere a unui meci in care ai 5 ocazii mari și iei bataie 1-0. Puterea antrenorului e undeva pana…

- Petrolul Ploiesti a invins-o cu 1-0 pe FCU 1948 Craiova, intr-un meci disputat in deplasare, in etapa a sasea din Superliga. Oltenii au controlat jocul, și-au creat 23 de ocazii de gol și chiar au nimerit bara de doua ori. Antrenorul echipei craiovene, Marius Croitoru, a criticat formația ploieșteana…

- Antrenorul echipei FC U 1948 Craiova, Marius Croitoru, s-a aratat dezamagit de infrangerea suferita, vineri seara, in partida cu Petrolul Ploiesti, scor 0-1. ”E greu sa-mi gasesc cuvintele dupa acest meci. De fapt, nu un meci, o opera: Moartea fotbalului in mai multe acte. Singurul vinovat sunt eu pentru…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca noul antrenor al vicecampioanei este Nicolae Dica. Fostul mijlocaș se va afla la al doilea mandat ca technician la FCSB. Precedentul mandat a avut loc in perioada 2017-2018. “Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul.…