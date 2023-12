Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat la verificarile de frontiera, pe sensul de intrare in țara, un autoturism marca Audi A 6, inmatriculat in Romania. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca autoturismul in cauza…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, susține ca mașina furata in care a fost surprins la frontiera Sculeni a fost cumparata din Romania și a mai trecut prin vama fara a avea insa probleme pana acum. „Eram pasager in mașina colegului meu. Ma intorceam de la Chișinau, de la o acțiune. Cu surprindere…

