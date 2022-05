Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, marti seara, la Antena 3 cat a pierdut un pensionar din Romania, din puterea de cumparare, Marius Budai a estimat ca este vorba de 7-8 la suta. ”Un pensionar a pierdut pana la 7-8 la suta numai prin majorarile de preturi care s-au intamplat pana acum si daca lucrurile va continua, scaderea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, promite ca in Romania nu va mai ieși nimeni la pensie la 40 de ani, iar noua lege a pensiilor despre care se vorbește atat va include aceasta masura. O alta modificare importanta avuta in vedere este și faptul ca femeile și barbații vor avea aceeași varsta de pensionare…

- Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca Ministrul Muncii are dreptate in privinta procentului din PIB cu pensiilor din PNRR, el aratand ca este solidar cu Marius Budai si ca ”statul membru trebuie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca a discutat cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii si ca au stabilit ca procesul de recalculare a pensiilor sa continue. Intrebat daca exista o perspectiva privind majorarea pensiilor, Budai nu a putut da un raspuns cert, spunand ca nu este luata o decizie…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a anuntat, marti, ca odata cu ridicarea starii de alerta, incepand de miercuri, nu se va mai acorda somaj tehnic, dar ramane in vigoare masura „kurzarbeit”, inca trei luni de la ridicarea starii de alerta. De asemenea, nu mai sunt obligatorii decalarea programului de munca…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca in programul de guvernare al coalitiei se spune foarte clar ca aceasta nu isi asuma o schimbare a legii pensiilor. „Se lucreaza in acest moment cu Banca Mondiala sa semnam acel acord asumat prin PNRR pentru consultanta, in vederea, stiu eu, verificarii,…