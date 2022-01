Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, susține ca la acest moment nu se poate vorbi de o creștere a varstei de pensionare, dat fiind speranța de viața din țara noastra – 74,2 ani, una dintre cele mai mici din Europa, de altfel. Cei care vor sa munceasca in continuare dupa ieșirea la pensie, o pot face conform legislației in vigoare. “Din punctul meu de vedere, este practic imposibil sa creștem acum varsta de pensionare obligatorie, daca vorbim de posibilitatea ca o persoana anume sa ramana in campul muncii, avem aceasta posibilitate și acum in Lege și mi-aș dori sa incurajam…