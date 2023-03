Marius Budăi, merge mâine în Parlament să dea explicații pentru reforma pensiilor speciale Principalele probleme ale reformei țin de faptul ca nu elimina inechitațile din sistem și, de asemenea, nici nu creaza pensii bazate pe contributivitate. Acesta este și motivul pentru care Opoziția a invocat aceasta moțiune simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, care trebuie sa ajunga in Parlament și sad ea explicații pentru aceste lucuru care sunt asumate prin jalonul din PNRR.De asemenea, o alta problema ține de faptul ca pana acum miniștrii nu au prezentat impactul bugetar al n oului sistem de calcul. Acesta este și motivul pentru care senatorii au refuzat sa voteze pana acum acest… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat duminica, la Prima News, ca obiectivul de reducere a cheltuieilor cu pensiile speciale, din PIB este atins, pentru ca acest procent a scazut in ultimii trei ani, relateaza NEWS.RO. El a mai afirmat ca ministrul Muncii, Marius Budai, va avea discutii cu…

- Marți, 21 februarie, Comisia de Buget din Senat a discutat propunerea Guvernului pentru reforma pensiilor speciale. Pentru a doua oara consecutiv, senatorii au intrebat, iar Ministerul de Finanțe n-a putut sa raspunda cu o cifra. Reforma pensiilor speciale este obligatorie in Planul Național de Redresare…

- Europarlamentarul PNL Gheorghe Falca a declarat la RFI, ca ministrul PSD al muncii, Marius Budai, este responsabil cu reforma pensiilor speciale. El a avertizat ca daca Romania nu rezolva situația pana in martie, nu vor veni banii prin PNRR. Vicepresedintele PNL, Gheorghe Falca, totodata presedinte…

- Ultima ședința de Birou Permanent de la Senat a stabilit ca proiectul privind reforma pensiilor speciale sa fie dezbatut in procedura de urgența, ceea ce scurteaza unele termene, cum este cel de sesizare a CCR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca nu exista intarzieri in implementarea reformei sistemului de pensii, el anuntand ca proiectul de lege care vizeaza acest aspect va intra marti in avizare interministeriala. Ministrul precizeaza ca schimbarile din acest sistem nu vor fi adoptate prin Ordonanta…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…

- „Incepand de ieri (luni - n.r.) am inceput inceput dezbaterile intr-o comisie tripartita, ca sa ii spunem asa. Am avut in prima parte a zilei vizita specialistilor Bancii Mondiale, avem dupa-amiaza si spre seara discutii cu specialistii de la Comisia Europeana. Continuam aceste discutii pe toata perioada…