"Deocamdata certa este majorarea de la 1 ianuarie, cea din programul de guvernarea, adica punctul de pensie de la 1.442 la 1.586 de lei, cresterea indemnizatiei sociale minime de la 800 la 1000 de lei și sprijin pentru cei cu venituri mici pentru a traversa perioada de criza. (...) Asta este cert și la asta lucram zilele acestea, iar pentru ca e vorba de parinții și bunicii noștrii, n-ar vrea sa-i mint. Deocamdata certa este ca majorarea de la inceput de an este cea prevazuta in programul de guvernare," a declarat Budai la Realitatea Plus.Ministrul Muncii a afirmat ca majorarea pensiilor nu are…