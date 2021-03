Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Marius Muresan a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Citește și: Dr. Virgil Paunescu, cel care a descoperit un vaccin anti-Covid, face…

- Selectionatele de fotbal Under-18 a Romaniei a fost invinsa de echipa similara a Ungariei cu scorul de 2-1 (2-0), joi, intr-un meci amical desfasurat joi, la Debrecen. Ambele goluri ale maghiarilor au fost inscrise de Akos Szendrei (25, 28), tricolorii punctand dupa pauza, prin Andreas Chiritoiu…

- Spune-mi ceva din viața ta: o noutate, o veste, un news, poftim! Auzi? Ceva care sa fie numai al tau, neștiut, neimpartașit, o exclusivitate mondiala, galactica, stelara! Nu-mi povesti despre ciupercile poloneze, foarte bune!, pe care le-ai gasit la supermarket mai ieftine cu 8 lei kilul decat ciupercile…

- Strada Tarpiului din municipiu arata ca dupa bombardament. Cei ce au afaceri in zona plang dupa fosta administrație, care macar mai arunca pietriș. „Dumneavoastra, domnule Turc, va bateți joc de noi!”, au spus aceștia revoltați. Bistrițenii pot avea parte de o adevarata aventura in Bistrița, la mica…

- Reprezentanții IPJ Iași au dispus verificari, dupa ce senatoarea AUR Diana Șoșoaca a petrecut, vineri seara, intr-un local din Iași, unde nu era respectata distanțarea sociala, scrie G4Media. In timpul petrecerii senatoarea AUR le-a cerut celor prezenți la restaurant sa faca o dedicație muzicala pentru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca firmele romanesti vor continua "sa dea faliment pe banda rulanta", in timp ce in Guvern premierul Florin Citu "ii da in cap" ministrului Economiei. "Atunci cand masluiesc fara jena cele mai simple programe de ajutor pentru IMM-uri, ce pretentii poti avea de…

- Mesajul a fost postat in contextul in care Marcel Ciolacu a anunțat ca social-democrații vor prezenta un buget alternativ prin care vor demonstra ca sunt bani la buget pentru majorarea alocațiilor, salariilor și pensiilor. PSD ii acuza pe liberali ca refuza sa respecte legea. ”Marcel Ciolacu, un ecologist,…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos afirma ca, la fel ca o mare parte a societatii civile, si el are "o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Campeanu in Guvern". "Si eu, personal, am o nemultumire cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern. Il cunosc de multa vreme, dar felul in…