Stiri pe aceeasi tema

- Marisa Paloma a devenit mama pentru prima data in urma cu aproximativ doua saptamani, iar e atunci radiaza de fericire. Ei bine, pentru ca se bucura de o mare comunitate pe rețelele de socializare, vedeta nu a putut ezita și a postat mai multe fotografii cu chipul fetiței sale, fara a o mai ascunde…

- Zi extrem de fericita pentru Marisa Paloma! Vedeta a fost externata de la maternitatea unde a adus primul ei copil pe lume in urma cu cateva zile, astfel ca in sfarșit a ajuns acasa impreuna cu fiica ei. Bucuria este la cote maxime, mai ales pentru partenerul ei de viața, Liviu Stanciu, care iși poate…

- Ieri a fost o zi foarte emoționanta pentru Nicole Cherry. Cantareața a fost externata din spital, iar aceasta a ajuns in sanul familiei alaturi de micuța sa. Cum s-a fotografiat vedeta alaturi de iubitul ei și fiica lor.

- De cand in viața lui a aparut Josephine, Smiley este complet schimbat. Deși muncește foarte mult pentru proiectele pe care le are, artistul iși face intotdeauna pentru fiica lui și a Ginei Pistol. Pe una dintre rețelele de socializare, Smiley a incarcat o fotografie cu el și micuța Josephine. Artistul…

- Lili Sandu e cea mai fericita de cand a devenit mama. Vedeta a adus pe lume un baiețel in urma cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Iata in ce ipostaza s-a fotografiat actrița

- Oana Roman a publicat o fotografie emoționanta pe pagina sa de socializare, asta dupa ce ieri a fost Ziua Mondiala a copiilor nascuți prematuri. Vedeta și-a amintit ca in urma cu 7 ani cand a nascut-o pe fiica ei, aceasta a cantarit mai puțin și parea a fi un copil prematur, deși s-a nascut la termen.

- Amalia Enache, in varsta de 44 de ani, și-a spurprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat doua imagini in care apare purtand jeansi și pullover, apariție cu care internauții nu sunt obișnuiți.Prezentatoarea știrilor de la Pro TV este recunoscuta pentru stilul elegant și nu renunța la…

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie . Micuța a petrecut mai multe saptamani in spital, sub atența observație a medicilor. Acum, fetița este bine, crește pe zi ce trece, iar mama ii e mereu alaturi. Cele doua s-au pozat intr-o ipostaza emoționanta. Cristina Cioran a atras atenția cu…