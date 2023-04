Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre elevii romani devin victime ale situatiilor de violenta fizica si de amenintare sau ale mesajelor umilitoare transmise online (49%), asista in calitate de martori (81%) sau recunosc ca au comis ei insisi astfel de fapte (27%), potrivit unei analize a organizatiei Salvati Copiii transmisa,…

- Luptatorul Daniel Corbeanu, insoțit de promotorul Catalin Moroșanu au vorbit vineri la CJT despre evenimentul inceputului de an din Romania la nivel de arte martiale: Gala Dynamite Fighting Show 18, Lupta Capitala, care va avea loc duminica seara in Sala Constantin Jude. Gala este deja sold-out si nu…

- Bassam Dabbas a fost criticat de Sara Jessica, nepoata unui fost ambasador al Siriei in Romania. Hairstylistul vedetelor și-a sarbatorit ziua de naștere de curand, așa ca, a postat cateva imagini in mediul online de la petrecerea la care au fost invitate persoanele apropiate. Acest lucru a deranjat-o…

- Numarul cazurilor de bullying din școli a crescut cu aproape o treime in ultimul an, in Romania, fenomenul fiind extrem de grav, in condițiile in care 1 elev din 2 este victima actelor de amenințare, de umilire sau de violența fizica, iar 4 copii din 5 asista la situații de bullying, anunța Organizația…

- Asociația CONIL trage un semnal de alarma legat de un fenomen tot mai des intalnit in școlile din Romania, inclusiv din Maramureș. Aceștia spun ca „din dorinta de a-si crea o identitate proprie si neputand sa-si controleze individualismul, copiii lasa de-o parte valorile morale ale celor „7 ani de acasa”…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai apreciate și urmarite cupluri din Romania, ambii avand sute de mii de urmaritori pe Instagram. Primele doua saptamani din anul 2023 au fost diferite pentru aceștia, caci au lipsit aproape total de pe rețelele de socializare. Ce s-a intamplat…

- Meta lanseaza in Romania #MetaBusinessMakeovers, o serie de videoclipuri educaționale pe Facebook Watch in care intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) locale de succes și experți ai companiei colaboreaza pentru a demonstra oportunitațile de creștere aduse de platforma online. Fii la curent…

- O polițista din Romania a devenit ținta criticilor din mediul online, dupa ce a fost filmata in timp ce diriija traficul din Braila. Imaginile au devenit virale, iar oamenii din mediul online nu s-au abținut de la comentarii.