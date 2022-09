Mario Joy revine cu un nou single – I like Coffee

Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa Ana Maria Pamantas a lansat piesa “Mai tii minte” in urma cu o luna iar feedback-ul publicului a fost unul foarte bun, piesa devenind virala pe mai multe platforme. Piesa este compusa de Kastha John si Cristi Pascu si reprezinta o oda de dragoste. “Mesajul piesei este unul de dragoste ,…

- Intr-o societata macinata de criza economica și multe alte probleme, Cortes a lansat impreuna cu Sprint Music un nou single cu un mesaj foarte puternic – “Goana dupa bani”, o piesa care sa te faca sa fIi atent la tot ce se intampla in jurul tau din punct de vedere financiar. Sprint Music impreuna cu…

- Astazi, artista caștigatoare a unui Grammy Kali Uchis dezvaluie o noua piesa, „No Hay Ley”. „Am scris acest cantec despre a pune dragostea mai presus de orice”, spune Uchis. „„En el amor no hay ley” inseamna „nu exista legi in iubire.” Fii cu cine te face fericit și nu asculta ce are de spus altcineva…

- Anamaria, Emil, Alexia, Bogdan și Miruna adica tinerii din 6Teen au revenit cu noutați și surprize muzicale iar impreuna cu Sprint Music au lansat piesa “1 2 3”. O alta surpriza esta ca pentru prima data puștii nu au mai colaborat cu Mellina, ci i-au avut alaturi pe Ralflo și Aura Gheorghe. Cea mai…

- JID a lansat single-ul “Dance Now” și a anunțat data urmatorului album. Piesa este produsa de colaboratorul Christo, iar JID iși impletește versurile in jurul ritmului amenințator pentru mai multe schimbari de flow, versuri antologice și un refren oferit de Kenny Mason și Foushee. Videoclipul pentru…

- Mihai Traistariu va canta romanțe. Se va intampla in luna octombrie a acestui an, la Festivalul Național de Romanțe „Crizantema de aur” de la Targoviște. Interpretul a trecut deja de etapa de preselecție, potrivit dezvaluirilor facute de chiar de catre el. Mihai Traistariu va interpreta o romanța compusa…

- Mario Joy, artist cunoscut atat in țara cat și la nivel internațional, revine cu un nou single – Tranquila, o piesa de vara, perfecta pentru petrecerile pana la rasarit. „Piesa „Tranquila” a luat naștere in luna mai. Mi-am dorit sa fac o piesa cu un vibe pozitiv și un beat antrenant de vara. Mesajul…

- O mai țineți minte pe Dana Marijuana? „Cea mai fidela fata”, potrivit denumirii unei piese lansate in anul 1999, cand și-a facut debutul, continua sa investeasca in talentul sau artistic. Dana Marijuana a lansat o piesa noua, vineri, 8 iulie. In ea, cantareața vorbește despre sentimentul de iubire suprema.…