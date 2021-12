Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia „Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare. Noua artista de la Balkanika Records se numește Jenni, are 18 ani și tocmai a lansat o piesa de dragoste…

- Cea mai noua colaborare muzicala a lunii noiembrie se numește „Dependent”, piesa fiind compusa de Cortes și interpretata in duet cu Edward Sanda. Pentru aceasta melodie s-a filmat și un super videoclip regizat de Silviu Mandroc, o poveste speciala cu dublu sens. Saptamana aceasta aduce o surpriza muzicala…

- Dupa “Cad in gol”, colaboare alaturi de Horace, Ana Pal revine cu un nou nume de scena, ANE și cu o piesa fresh care te indeamna la dans.“Bailar” este single-ul care readuce atmosfera de vara, in mijlocul toamnei. Despre acesta, ANE spune ca a fost ca o provocare muzicala pentru ea și, totodata, a fost…

- E vineri iar MR. VIK ne ofera o noua “porție” din proiectul Friday Raggaeton, proiect realizat in colaborare cu Sprint Music. Dupa nenumarate colaborari cu Anda Adam, Alex Mica, Tamy sau Alex Vi, MR. VIK vine cu o noua surpriza muzicala, “Bye Bye”! Videoclipul a fost filmat in București, in același…

- Red Parlament lanseaza single-ul „10 Pacate”, insoțit și de un videoclip sugestiv. Muzica a fost compusa de Nicula Marius Dumitru (Mario Joy), care a și produs piesa, și Doru Isaroiu, iar versurile au fost scrise de Emanuela Oancea. Melodia „10 Pacate” transmite povestea unui personaj care cade prada…

- 6Teen este o trupa pop fresh de cinci adolescenți din Romania compusa din Alexia, Miru, Ana, Bogdan și Emil. Impreuna tocmai au lansat un nou videoclip la melodia “Te-aș lua in America”, dupa ce au avut succes cu primele lor piese. Lansarea a fost una speciala in cadrul FestiKids de la FamilyFest Island.…

- Dupa cum ne-a obișnuit, Mario Joy revine in atenția fanilor sai cu o noua piesa cu care spera sa fie bine primita la fel ca si celelalte melodii ale sale de succes. Aceasta se numește “Till Friday Again”, este lansata impreuna cu Sprint Music, este inspirata din realitate și odata cu melodia a lansat…

- Colaborarea dintre Glorya și Balkan a trecut la un alt nivel și iata ca cei doi artiști au parte de o noua piesa la care au lucrat cu drag și pentru care au filmat și un videoclip interesant. Noua melodie se numește “Spune Ceva” iar cei doi artiști ne-au spus mai multe detalii despre lucrul la acest…