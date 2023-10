Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de inchisoare, fiind gasit vinovat de producerea unui accident mortal in 2019. Decizia a venit pe data de 18 octombrie, insa Curtea de Apel București a anulat decizia anterioara, care il obliga pe acesta sa plateasca despagubiri familiei…

- Un eveniment rutier s a produs azi, 19 octombrie, la Constanta. Accidentul rutier cu victime s a produs in jurul orei 13.00, pe DN2A, in zona Ovidius Clinic Hospital, spre Constanta. La fata locului se afla 2 Saj B2, Smurd B si Smurd C., transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant…

- Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv miercuri la 13 ani și 8 luni de inchisoare pentru ca a omorat soferul unui autoturism in timp ce conducea drogat și beat, scrie G4Media. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat in prima instanta…

- Vaduva barbatului ucis de Mario Iorgulescu a rabufnit dupa ce avocații fiului lui Gino Iorgulescu incearca sa arunce vina pe cel decedat. Avocații au facut un nou scenariu in care Mario Iorgulescu nu era drogat, in timp ce victima „era de zece ori mai drogat”. Patricia Esmeralda Minca, reacție dupa…

- “Va multumesc tuturor pentru mesajele de sustinere si pentru rugaciunile directionate catre sanatatea familiei mele, au contat enorm! Azi am primit o veste extraordinara de la doctori, Nathaniel se afla in afara oricarui pericol. Mititelul a fost cel mai rau accidentat dintre noi toti, a suferit fracturi…

- Soferul in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri in accidentul rutier de la 2 Mai a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Judecatoria Mangalia a luat decizia, insa nu este definitiva, scrie news.r o. Judecatoria Mangalia a decis sa admita propunerea de arestare preventiva formulata de procurori…

- Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au decis achitarea a doi dintre cei 11 inculpati care, in seara zilei de Craciun a anului 2008, au batut cu ranga si au calcat in picioare un barbat, in fata unui club din Ploiesti.Ceilalti noua inculpati, intre care si o femeie care si-a infipt tocul de la pantof…

- In urma cu patru ani, Dani Vicol și-a pierdut viața in accidentul provocat de Mario Iorgulescu. A lasat-o in urma pe logodnica Patricia Esmeralda Minca, care pe atunci avea doar 21 ani, și doi copii mici, care nici pana in ziua de azi nu au aflat ca tati nu mai este.