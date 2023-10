Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu se regasește pe lista celor dați in urmarire generala a Poliției Romane pentru ca nu s-a predat in termenul stabilit, dupa ce a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București.

- Judecatorii de la Curtea de Apel București pun la indoiala diagnosticele pe care Mario Iorgulescu, condamnat la 13 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, le-a primit in Italia, scrie Libertatea # Avocații inculpatului invoca starea psihica a acestuia pentru a-l scapa de incarcerare. ...

- Miercuri, 18 octombrie 2023, Curtea de Apel Bucuresti i a aplicat lui Mario Iorgulescu 13 ani si opt luni de inchisoare.Decizia este una definitiva.Initial, Mario Iorgulescu fusese condamnat de Tribunalul Bucuresti la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti l-au condamnat miercuri, pe Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu - presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) la 13 ani si 8 luni de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva.El a fost judecat pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta…

- Potrivit Politiei Romane, o escorta formata din ofiteri din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane a preluat din Roma, Italia, un barbat, de 63 de ani.Surse judiciare au declarat, pentru o agenție de presa, ca este vorba despre Dorin Lazar Maior , fost deputat.…

- Mario Iorgulescu afla miercuri, 11 octombrie, daca merge sau nu la inchisoare pentru 15 ani și 8 luni de pușcarie pentru accidentul mortal din septembrie 2019. Avocații lui Mario Iorgulescu n-au reușit sa-i convinga pe judecatori sa-i suspende procesul de omor pe motive medicale, deoarece instanța a…

- Avocații lui Mario Iorgulescu n-au reușit sa-i convinga pe judecatori sa-i suspende procesul de omor pe motive medicale, deoarece instanța a intuit ca beizadeaua lui Gino Iorgulescu nu sufera de nicio boala care sa faca imposibila deplasarea lui din Italia in Romania. Mario Iorgulescu afla miercuri,…

- Sentința in dosarul in care Mario Iorgulescu (fiul lui Gino Iorgulescu – presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal) a fost condamnat in prima instanta la 15 ani si opt luni de inchisoare, dupa accidentul auto provocat in anul 2019, soldat cu moartea unui barbat, va fi cunoscuta peste aproximativ o…