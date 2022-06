Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul care a trecut, Vincenzo Castellano și-a sarbatorit ziua de naștere in Romania, nu in Italia, acolo unde locuiește. Fostul soț al Antoniei a petrecut alaturi de prieteni la un restaurant al familiei pana dimineața. A implinit 35 de ani a a avut parte de o petrecere de pomina. Restaurantul…

- Alex Velea are doi copii cu Antonia, pe Dominic și pe Akim. Are o relație foarte buna cu baiețeii, dar și cu Maya, fiica Antoniei din casnicia cu Vincenzo Castellano. Intr-un interviu pentru revista VIVA! a dezvaluit cat de mult ține la ea, chiar daca nu e tatal ei natural. „E o dragoste reciproca.…

- Relația dintre Mario Fresh și Alexia Eram pare sa mearga din ce in ce mai bine. Deși, in trecut, au aparut mai multe zvonuri potrivit carora povestea de dragoste a celor doi nu ar fi stat pe roze, atat artistul cat și influencerița au marturisit ca sunt foarte fericiți impreuna, dezmințind speculațiile.…

- Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase și mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Sunt impreuna de un deceniu și cresc impreuna trei copii, doi din relația lor și unul din fosta casnicie a Antoniei.

- Zanni, caștigatorul de la „Survivor Romania”, și-a luat apartamentul cu banii pe care i-a primit din partea fanilor sai. Artistul a declarat ca premiul de la „Survivor Romania” nu i-a fost suficient.Timp de 6 luni, Zanni a rezistat in jungla din Republica Dominicana și s-a intors acasa cu merele premiu…

- Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii, explica in detaliu care sunt procedurile pentru obținerea unei astfel de pensii, iar doi romani cu experiența in domeniu aduc sfaturi utile. Ce este pensia comunitara? Spre deosebire de pensia naționala, cea comunitara ia in considerare și timpul…

- Considerata a fi una din cele mai frumoase vedete din showbiz-ul romanesc, Antonia a devenit, dupa cum recunoaște chiar Catalin Maruța, marul discordiei dintre moderatorul PROTV șisoțul Antoniei, Alex Velea. Se pare ca totul ar fi ineput dupa apariția unei rubrici picante in cadrul emisiunii „La Maruța”,…

- In varsta de 32 de ani, Antonia e mama a trei copii. Doi locuiesc alaturi de ea și Alex Velea, insa fiica e in Italia, alaturi de tatal ei, Vincenzo Castellano. Intr-un interviu pentru okmagazine.ro , cantareața a dezvaluit cum e ea in rolul de mama. Artista a recunoscut ca e exigenta și asta pentru…