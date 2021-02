Mario Draghi a preluat frâiele Italiei / Misiunea dificilă a premierului Mario Draghi a preluat frâiele Italiei vineri seara dupa ce a obținut o majoritate parlamentara lejera și și-a prezentat guvernul, care trebuie sa scoata țara din criza politica din pandemia de Covid-19, potrivit AFP.

Fostul președinte al Bancii Centrale Europene (BCE), ales de președintele Republicii Sergio Mattarella pentru a-l succeda pe Giuseppe Conte, forțat sa demisioneze dupa prabușirea coaliției sale, a ales un om de încredere, Daniele Franco, pentru ministerul cheie al Economiei.

Franco, în vârsta de 67 de ani, considerat unul dintre cei mai buni experți…

Sursa articol: hotnews.ro

