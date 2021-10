Marinela Mititelu: România, prizoniera "Grupului de la Sălaj"? Sa recapitulam. Stelian Ion a fost dat afara din guvern cu o zi inainte sa mute decisiv in Justiția noastra. Avea pe masa propunerile pentru șefii din DNA și DIICOT. Fix instituțiile de care depinde prezentul și viitorul lor politic. Aici s-a rupt filmul. Cel mai probabil, comanda a venit pe firul scurt, de la Cotroceni. Nici n-a inchis bine telefonul, ca deja demiterea ministrului Justiției pleca spre Monitor. A urmat haosul. Ieșirea USR de la guvernare, dar cu recuperarea partidului de catre grupul de la Salaj. Dacian Cioloș, “mic” detaliu biografic, este nascut la Zalau, județul Salaj, la fel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

