Un raport al procurorilor anticorupție francezi afirma ca partidul Adunarea Naționala a lui Marine Le Pen a creat un sistem organizat de frauda pentru a delapida fonduri ale Uniunii Europene, potrivit Euractiv . „A reieșit in urma investigațiilor ca Frontul Național (n.r. denumirea anterioara a partidului lui Le Pen) a creat prin intermediu oficialilor și liderilor sai un sistem organizat fraudulent de delapidare a fondurilor europene in folosul propriu prin angajari fictive de consilieri parlamentari”, au scris procurorii francezi in raportul lor. Dezvaluirea a fost facuta duminica de saptamanalul…