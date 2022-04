Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Paris a comunicat duminica agentiei dpa ca a primit un raport din partea OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda) in care Marine Le Pen, candidata de extrema dreapta la presedintia Frantei, este acuzata de deturnare de fonduri. Turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in care…

- Franta Marine Le Pen si apropiati de-ai sai sunt acuzati ca au deturnat aproximativ 600.000 de euro din bani publici europeni in timpul exercitarii mandatului lor de europarlamentari. Acuzatia vine din partea biroului european antifrauda, potrivit unui nou raport dezvaluit sambata de site-ul francez…

- Proteste in Franța. Grupurile pentru drepturi fac apel la un front unit impotriva candidatului de extrema-dreapta Marine Le Pen, in timp ce sondajele prevad o victorie pentru centristul Emmanuel Macron.

- Doua federatii musulmane din Franta, printre care Marea Moschee din Paris, au lansat un apel vineri la votarea presedintelui in functie, Emmanuel Macron, in turul al doilea al alegerilor din 24 aprilie, in care acesta o va avea contracandidata pe Marine Le Pen, de extrema dreapta, transmite AFP.…

- Fostul presedinte socialist Francois Hollande i-a indemnat joi "pe francezi sa voteze pentru Emmanuel Macron" in turul al doilea al prezidentialelor la 24 aprilie, in numele "coeziunii Frantei" si "viitorului sau european", scrie AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Actualul presedinte francez Emmanuel Macron (LREM) a obtinut 28,1 la suta din totalul voturilor la alegerile de duminica, iar Marine Le Pen (RN, extrema dreapta) a obtinut 23,3 la suta, conform estimarilor Ipsos/Sopra Steria. Candidații care nu au reușit sa intre in turul II se repoziționeaza rapid.…