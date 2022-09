Stiri pe aceeasi tema

- In pregatirile facute pentru intoarcerea pe Insula Serpilor, militarii ucraineni au fost asistati de fortele speciale britanice, afirma cotidianul britanic The Sun. Special Boat Service (o unitate cu destinatie speciala a Marinei Regale a Marii Britanii) a sosit cu ceva timp in urma, in Ucraina pentru…

- Premierul demisionar al Marii Britanii, Boris Johnson, a vizitat zilele trecute trupele ucrainene care se antreneaza alaturi de armata britanica la Yorkshire. "Vreau ca poporul ucrainean sa stie ca Regatul Unit sprijina Ucraina si lupta ucrainenilor. Sunt ferm convins ca puteti invinge si veti invinge",…

- La aproape cinci luni de la inceputul invaziei ruse, confruntarile continua in Ucraina. “Nu trece o zi fara bombardamente rusesti”, deplangea situatia presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, marti, 12 iulie. Unii vad totusi semne de oboseala din partea armatei lui Putin, scrie La Libre , citat…

- Armata ucraineana a suferit mai multe pierderi in cele patru luni de la invazia Rusiei decat numarul trupelor de infanterie ale armatei britanice la un loc, a declarat un expert in aparare. Armata britanica numara 18.000 de infanteristi in 2021, potrivit UK Defence Journal.

- Liderii NATO, intruniti la Madrid, vor adopta noul concept strategic, document fundamental pentru viitorul Aliantei, in contextul razboiului din Ucraina. Pentru Romania, sunt de asteptat decizii istorice privind intarirea Flancului Estic si asigurarea securitatii la Marea Neagra, regiune-cheie pentru…

- Pierderea crucișatorul Moskva a provocat schimbari majore in tactica de razboi a Flotei ruse din Marea Neagra (FRMN). Astfel, dupa ce a pierdut un bun valoros, comandamentul acesteia a reușit sa-și restructureze activitatea și sa obțina un avantaj semnificativ in teatrul de operații, dupa cum remarca…

- Regimul de navigație in apele Marii Negre FOTO: www.facebook.com/ForteleNavaleRomane RADOR - Forțele Navale Române au facut precizari astazi privind regimul de navigație în apele Marii Negre, dupa ce presa a scris despre prezența a doua nave militare rusești în…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a anunțat ca pe coasta Marii Negre au fost instalate rachete anti-nava Harpoon, de fabricație americana, intr-un mesaj postat pe Facebook și citat de Le Figaro. In ultimele saptamani, Statele Unite și Danemarca au indicat ca ar putea livra astfel…