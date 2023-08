Stiri pe aceeasi tema

- Marinarii si scafandrii militari romani monitorizeaza Marea Neagra. De la inceputul conflictului din Ucraina au neutralizat cinci mine marine provenite din nordul Marii Negre, informeaza joi Fortele Navale Romane. ”Fortele Navale Romane executa, in mod sistematic, actiuni de cercetare a spatiului maritim…

- Fortele Navale Romane executa, in mod sistematic, actiuni de cercetare a spatiului maritim din proximitatea litoralului romanesc, in vederea identificarii pericolelor de navigatie, in special, minele marine aflate in deriva, provenite din zona de nord a Marii Negre. Planurile de activitati si procedurile…

- Explozia minei marine din Costinești a alertat autoritațile din Bulgaria. Acestea au transmis un comunicat de presa prin care doresc sa informeze asupra masurior luate in lumna noilor evenimente. „In legatura cu informatiile primite despre explozia unei mine marine in apropierea statiunii Costinesti…

- "Buna ziua tuturor si La multi ani!Imi face o deseobita placere sa fim impreuna in aceasta zi de sarbatoare dedicata marinarilor militari si civili. E emotionata prezenta a artat de multor oameni. 15 august a devenit un prilej de a ne aminti de simbolurile natiunii noastre care ne fac sa intelegem cat…

- Fortele Navale Romane au anunțat, dupa ce o mina a explodat, luni, in Costinești ca in urma cercetarilor facute ca nu au fost identificate mine marine in deriva intre Constanța și Mangalia. Misiunile de monitorizare a raionului maritim aflat in responsabilitatea Fortelor Navale Romane vor continua,…

- Verificarile au fost declanșate luni, 14 august, dupa explozia unei posibile mine marine in zona digului de la Costinești și au vizat intreg spațiul maritim cuprins intre Constanța și Mangalia, transmite Statul Major al Forțelor Navele intr-un comunicat in care anunța ca nu exista mine marine in deriva.Forțele…

- O explozie s-a produs in urma cu puțin timp la Costinești. Explozia ar fi fost produsa de o mina marina, care s-a lovit de faleza din dreptul Hotelului Forum. Din cate se pare, o alta mina ar pluti in larg, in aceeași zona. Reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și ISU Dobrogea investigheaza evenimentul…

- Poluanti petrolieri care echivaleaza cu o cantitate de cel putin 150 de tone se scurg de-a lungul fluviului Nipru si "ar putea ajunge pana in Mediterana", a sustinut marti seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza CNN, informeaza Agerpres.Dupa ce barajul…