Stiri pe aceeasi tema

- Supa de varza - rețeta pentru slabit. Este printre primele diete aparute in Romania.Dieta se concentreaza in jurul supei de varza, care se consuma pe tot parcursul saptamanii. In plus, incepe cu cateva zile de fructe și legume și cu puține proteine. Apoi, se adauga bananele și laptele degresat. Mai…

- Elvir Koljic (27 de ani) e de 4 ani in Romania, la CS Universitatea Craiova, și spune ca se simte ca acasa. A trecut peste toate dificultațile, povestește cum s-a imprietenit cu Edin Dzeko, dar și momentele grele prin care a trecut familia sa din cauza razboiului. - Te salut, Elvir! S-au facut 4 ani…

- Plecat din Romania inca de la 16 ani de la Academia „U”- Luceafarul, Razvan Pașcalau (19 ani) a fost declarat cel mai bun fundaș din campionatul de tineret al Italiei. A triumfat in finala cu Fiorentina in fața lui Roberto de Zerbi alaturi de alți 4 romani și spera sa debuteze de la anul in Serie A.…

- Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia a prezentat rezultatele unei cercetari arheologice inedite și spectaculoase, realizata de colectivul de cercetare de la Mangalia, ce a dus la descoperirea traseului unui apeduct de epoca romana, scrie dobrogealive.ro

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal, Gheorghe Flutur, a afirmat ca are cicatrici politice in lupta cu PSD-ul in cei 23 de ani de politica, dar a precizat ca a fost capabil sa le treaca cu vederea si acestea sunt prescrise pentru el. El a mai declarat ca Romania a fost apreciata pentru…

- Dragoș Caliminte nu se da la o parte atunci cand vine vorba de treaba, astfel ca pe iubitul lui Alice Peneaca te poți baza oricand! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins cele mai tari imagini pe care vi le prezentam și voua!

- Anda Adam este o soție perfecta! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins dovada clara ca se ințelege de minune cu prietenii partenerului ei. Artista radiaza de fericire atunci cand e in preajma lui Yosif Mohaci.