- Autoritațile din Cehia au declarat ziua de sambata, 23 decembrie, ca zi de doliu național in urma unui atac armat șocant care a avut loc la Universitatea Carolina din Praga. Potrivit informațiilor furnizate de BBC, atacul a avut loc joi, in jurul orei locale 15.00, in cladirea Facultații de Arte, soldandu-se…

- Una dintre cele mai frumos impodobite de sarbatoare case din București este Casa „La Mița Biciclista”. Frumusețea monumentului istoric cunoscut și drept „Casa Teodorescu” este dublata de podoabele și brazii naturali extrem de bogați care decoreaza in aceste zile fațada. Pe langa targurile de Craciun…

- Andrei Ungur a adus prima medalie pentru Romania Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni Andrei Ungur a fost mare surpriza a Romaniei la Campionatele Europene de inot in bazin scurt care au loc la Otopeni. El a adus prima medalie pentru țara noastra, terminand pe locul 3 in proba de 100…

- Bradul de Craciun 2023: Cat a ajuns sa coste brazii naturali și artificiali? Care prețuri sunt cele mai accesibile Bradul de Craciun 2023: Cat a ajuns sa coste brazii naturali și artificiali? Care prețuri sunt cele mai accesibile de pe piata. Intrebarea care ii preocupa pe mulți in aceasta perioada…

- Incepand cu 1 decembrie 2023, dupa o penitența de o luna, toți operatorii de jocuri de noroc ar urma sa reintre in legalitate și sa-și recupereze dreptul de a funcționa pe piața romaneasca.