- Alaturi de Corina Chiriac și Angela Similea, solista care a scris și lansat geniale melodii precum ”Fotoliul din odaie”, ”Dimineți cu ferestre deschise”, ”Dormeau pe-o frunza doua stele” ori ”Morarița”, Mirabela Dauer nu s-a agațat de pensii de merit, speciale ori de orice fel. "760 de lei este pensia…

- A fost a șasea zi de proteste in Valea Jiului. Minerii sunt nemultumiti ca salariile au intarziat și ca nu au mai primit tichetele de masa si nici ajutorul pentru transport de aproape un an.

- Profesorul clujean de 39 de ani, intemnițat de aproximativ șapte ani in China, a anunțat prin avocații sai ca intra in greva foamei din 15 noiembrie. El protesteaza fața de indiferența cu care autoritațile romane trateaza cererea sa de a fi transferat intr-un penitenciar din țara.Au trecut peste șase…

- In urma cu cateva luni, vedeta anunța desparțirea neoficiala de soțul și tatal fiicei sale. Acum 2 zile, anunța ca soțul ei a lasat-o și fara afacerea pe care au pornit-o impreuna, in pandemie. Acum am aflat și ce a facut Oana Roman dupa ce Marius Elisei i-a luat afacerea. Ce a facut Oana Roman […]…

- Liviu Dragnea amenința ca intra in greva foamei daca cei de la penitenciarul Rahova nu-l lasa la munca. Anunțul a fost transmis de Anca Alexandrescu, care i-a luat un interviu in exclusivitate fostului șef al PSD. Mai mult, postul Realitatea PLUS a fost scos de pe televizoarele din penitenciar. "In…

- Data afara ieri, din sala de judecata, la procesul de stabilire a custodiei celor doi copii ai sai, Claudia Patrașcanu a rabufnit ca niciodata in mediul online. In plin proces pentru custodia copiilor și partaj cu soțul sau, Gabi, fiul politicianului Nicole Badalau, solista a insistat ca instanța sa…

- Are 62 de ani și este cunoscut drept ”mancatorul de femei”, dupa ce, de-a lungul timpului, nu mai puțin de patru dintre iubitele sale au disparut fara urma. Trei dintre femei erau surori.