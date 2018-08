Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, procurorul Marin Nicolae, de la DNA structura centrala, va prelua conducerea, pentru o perioada de sase luni, a structurii teritoriale Ploiesti, dupa ce procurorul general Augustin Lazar a semnat, vineri, ordinul aferent, a spus adjunctul Directiei, Calin Nistor.

- Procurorii sunt ingrijorati in legatura cu ceea ce se va intampla dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), a declarat, miercuri, procurorul general Augustin Lazar, adaugand ca este si “intelepciunea oamenilor cu activitate publica” sa…

- Procurorul sef adjunct al DNA, Marius Iacob, asigura interimatul la sefia DNA, pana cand procurorul general Augustin Lazar va delega o persoana la conducerea DNA, potrivit procedurii. In prezent, Calin Nistor, celalalt procuror sef adjunct al DNA se afla in concediu de odihna. Presedintele Klaus Iohannis…

- Procurorul sef adjunct al DNA, Marius Iacob, asigura interimatul la sefia DNA, pana cand procurorul general Augustin Lazar va delega o persoana la conducerea DNA, potrivit procedurii. In prezent, Calin Nistor, celalalt procuror sef adjunct al DNA se afla in concediu de odihna. …

- Procurorul general al Romaniei va fi judecat disciplinar de Secția pentru procurori a CSM, in urma sesizarii facute de Inspecția Judiciara pentru incalcarea Codului deontologic. Inspectia Judiciara il acuza pe procurorul general, Augustin Lazar, de incalcarea codului deontologic al magistratilor, dupa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus la Sectia de procurori a CSM ca il invita pe procurorul general, Augustin Lazar, la Brasov, pentru a afla de ce procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria din acel oras cer suspendarea unei decizii a Curtii Constitutionale.

- Procurorul general, Augustin Lazar, a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu în functia de procuror sef DIICOT pentru înca sase luni, în conditiile în care mandatul acestuia expira pe 19 mai, potrivit unui anunt postat pe site-ul

